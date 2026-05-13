Берн участвует в охоте за российскими активами, заявил генконсул

ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости. Швейцария участвует в охоте за активами российских физических и юридических лиц, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

"Да, сохраняется риск. И мы говорим, в том числе, просто о рядовых гражданах, которые имеют счета в швейцарских банках и так далее", - указал консул.