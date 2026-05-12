Зверев не смог выйти в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
Теннис
 
17:52 12.05.2026
Зверев не смог выйти в четвертьфинал "Мастерса" в Риме

Зверев уступил Дардери и не смог выйти в четвертьфинал "Мастерса" в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче четвертого круга Зверев уступил итальянцу Лучано Дардери (20-я ракетка мира) со счетом 6:1, 6:7 (10:12), 0:6. Соперники провели на корте 2 часа 26 минут. По ходу тай-брейка во втором сете Зверев не реализовал четыре матчбола.
За выход в четвертьфинал Дардери сыграет с 19-летним испанцем Рафаэлем Ходаром (34).
