В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ.

"Три мирных жителя пострадали от очередных атак ВСУ. В Грайворонском округе на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. В городской больнице №2 г. Белгорода ему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".