Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ.
- В Грайворонском округе мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму при сбросе взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль.
- В Корочанском округе и в Шебекино мужчины пострадали от ударов беспилотников и сдетонировавшего устройства, похожего на боевую часть от беспилотника.
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Трое мужчин в Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Три мирных жителя пострадали от очередных атак ВСУ. В Грайворонском округе на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. В городской больнице №2 г. Белгорода ему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в районе села Шеино Корочанского округа от удара беспилотника по автомобилю мужчина получил баротравму и открытую рану ноги, его госпитализируют в городскую больницу №2 г. Белгорода.
"В городе Шебекино мужчина косил траву у себя на участке и обнаружил неизвестный предмет, поднял с земли и ударил молотком. Устройство сдетонировало. Предположительно, это оказалась боевая часть от беспилотника... Пострадавший с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и непроникающим ранением грудной клетки госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ", - уточнил губернатор.
22 июня 2022, 17:18