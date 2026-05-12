Терапевт назвала неочевидные симптомы дефицита железа - РИА Новости, 12.05.2026
02:55 12.05.2026 (обновлено: 05:55 12.05.2026)
Терапевт назвала неочевидные симптомы дефицита железа

Прием у врача - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-терапевт Татьяна Подщипкова рассказала, что изменения вкусовых пристрастий, такие как желание погрызть мел или пожевать лимон, могут свидетельствовать о дефиците железа в организме.
  • Стандартные симптомы железодефицита включают слабость, усталость, сонливость, одышку, учащенное сердцебиение и другие проявления, а внешние признаки могут быть связаны с бледностью и сухостью кожи, выпадением волос и ломкостью ногтей.
  • Дефицит железа может вызвать развитие хронической гипоксии, усугубить хронические заболевания и представлять опасность во время беременности.
ТУЛА, 12 мая – РИА Новости. Изменения вкусовых пристрастий, например, желание погрызть мел или пожевать лимон, могут свидетельствовать о дефиците железа в организме, рассказала РИА Новости врач-терапевт Татьяна Подщипкова.
По словам специалиста, стандартные симптомы железодефицита — слабость и усталость, сонливость и "неосвежающий" сон, одышка, учащенное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, мелькание "мушек" перед глазами, а также синдром беспокойных ног.
"Проявления могут быть и внешние: бледность и сухость кожи, заеды в уголках рта, выпадение волос и ломкость ногтей. И даже изменение вкусовых пристрастий: например, желание погрызть мел или пожевать лимон", — добавила Подщипкова.
Она сообщила, что клиническая картина дефицита железа связана с хронической кислородной недостаточностью и нарушением питания в тканях. Часто признаки нарастают постепенно, поэтому человек начинает считать свое состояние нормой.
Терапевт добавила, если не лечить дефицит железа, он может вызвать развитие хронической гипоксии, при которой произойдет усугубление хронических заболеваний, таких как хроническая сердечная недостаточность. Также пациенты с анемией часто сталкиваются с бактериальными и вирусными инфекциями, у них медленнее заживают раны.
"Дефицит железа опасен и во время беременности, так как возрастает риски преждевременных родов, задержки развития плода и послеродовых кровотечений", — подчеркнула врач.
