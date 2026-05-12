- Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель внесли в базу «Миротворец» после ее интервью Такеру Карлсону.
- Профессор Оттавского университета Иван Качановский раскритиковал стиль правления Зеленского, назвав его «фантазией в духе Оруэлла на тему свободы и демократии».
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Внесение бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель в базу "Миротворец" после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону наглядно иллюстрирует политику главы киевского режима, заявил профессор Оттавского университета Иван Качановский в соцсети X.
"Вот вам и стиль Зеленского — фантазия в духе Оруэлла на тему свободы и демократии, который прославляют западные политики и СМИ", — обрушился с критикой он.
Политик отметил, что интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского стало подтверждением, что Зеленский — наркоман и коррумпированный диктатор.
Юлия Мендель накануне дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По словам Мендель, Зеленский говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.
Персональные данные Мендель были внесены в базу "Миротворца" 12 мая.