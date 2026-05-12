Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского после сообщений о раскрытии коррупционной схемы с участием экс-главы его офиса Андрея Ермака.

Пользователи отмечают, что приближенные Зеленского замешаны в финансовых махинациях, но сам Зеленский якобы не участвует в них.

Комментаторы предполагают, что в итоге могут найти доказательства причастности и самого Зеленского.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского после сообщений о том, что НАБУ раскрыло коррупционную схему с участием экс-главы его офиса Андрея Ермака.

"Во время боевых действий преступника можно отдать под трибунал!" — написал один пользователь.

"Ну конечно, господин Зеленский никогда ни о чем не слышал. Он белый и пушистый, как новорожденный ягненок", — отметил другой.

"Что действительно поражает, так это то, что все приближенные Зеленского замешаны в финансовых махинациях, но никогда — сам Зеленский. Как странно", — добавил третий.

"Правая рука, левая рука... в конце концов они найдут и самого Зеленского — посередине" — резюмировал еще один комментатор.

Накануне НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области . Суд арестовал недвижимость по этому делу.

Сегодня ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания " Страна.ua ", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.

Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.

Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.