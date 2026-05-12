15:10 12.05.2026
"Вплоть до ареста". Экс-премьер Украины предрек скорый конец Зеленскому

Азаров: дело НАБУ против соратников Зеленского — сигнал, что его могут устранить

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что расследование НАБУ в отношении соратников Владимира Зеленского является частью политики США по его устранению.
  • Азаров утверждает, что дело против Зеленского связано с обвинениями в разворовывании средств из американского и европейского бюджетов.
  • Николай Азаров отметил негативное отношение Дональда Трампа к Зеленскому и предположил, что решение об устранении Зеленского может быть принято американским руководством.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Расследование НАБУ, фигурантами которого оказались соратники Владимира Зеленского, стало частью политики США по его устранению, такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Все дело против Зеленского, именно против этой организованной преступной группировки о разворовывании средств, прежде всего американского бюджета, поскольку огромные деньги приходили, а также европейских денег — следствие команды, которую дали американцы", — написал он.
Политик отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно демонстрировал крайне негативное отношение к главе киевского режима, а также выражал мнение, что Зеленский находится не на своем месте.
"Как только он (Трамп — прим.ред.) примет решение, или его окружение примет решение, что его (Зеленского — прим.ред.) надо убирать, его уберут, причем <…> самым жестким способом, вплоть до ареста", — резюмировал Азаров.
Накануне НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Зеленский уволил Ермака в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
