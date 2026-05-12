Зеленский может стать фигурантом уголовного дела на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2026
11:51 12.05.2026 (обновлено: 12:21 12.05.2026)
Зеленский может стать фигурантом уголовного дела на Украине, пишут СМИ

Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о строительстве коттеджей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о незаконном строительстве элитного жилья по Киевом.
  • Согласно публикации, он мог потребовать от бывшего вице-премьера Алексея Чернышова ускорить процесс.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимиру Зеленскому может грозить уголовное преследование из-за строительства домов под Киевом, пишет Страна.ua.
"Зеленский <…> теоретически может стать фигурантом. <…> Как только он покинет свой пост, все дела могут быть запущены", — говорится в публикации.
Издание уточнило, что заказчиками незаконного строительства были экс-глава офиса президента Андрей Ермак, бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также еще одно неназванное лицо.
"Чернышов <…>, ссылаясь на указания "шефа", требовал в марте 2022 года <…> ускорить процесс. "Шефом" для него в данном случае, скорее всего, мог быть только Зеленский", — отмечается в материале.
Накануне НАБУ и САП предъявили Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Зеленский уволил Ермака в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
В миреУкраинаКиевКиевская областьТимур МиндичАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир ЗеленскийСтрана.uaДело Миндича
 
 
