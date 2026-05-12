Зеленский может стать фигурантом уголовного дела на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимиру Зеленскому может грозить уголовное преследование из-за строительства домов под Киевом, пишет Страна.ua.
"Зеленский <…> теоретически может стать фигурантом. <…> Как только он покинет свой пост, все дела могут быть запущены", — говорится в публикации.
Издание уточнило, что заказчиками незаконного строительства были экс-глава офиса президента Андрей Ермак, бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также еще одно неназванное лицо.
"Чернышов <…>, ссылаясь на указания "шефа", требовал в марте 2022 года <…> ускорить процесс. "Шефом" для него в данном случае, скорее всего, мог быть только Зеленский", — отмечается в материале.
Накануне НАБУ и САП предъявили Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Зеленский уволил Ермака в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.