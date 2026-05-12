На Западе сделали заявление о переговорах после произошедшего на Украине
06:02 12.05.2026 (обновлено: 10:32 12.05.2026)
На Западе сделали заявление о переговорах после произошедшего на Украине

Меркурис: Зеленский не пойдет на мир с Россией из-за коррупционного скандала

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что Владимир Зеленский не пойдет на мир с Россией.
  • По мнению эксперта, продолжение боевых действий — единственный шаг для Зеленского и его окружения сохранить позиции на фоне коррупционного скандала.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не пойдет на мир с Россией, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Эксперт отметил, что Зеленский и его окружение на фоне громкого коррупционного скандала, который все ближе подбирается к главе киевского режима, не пойдут на урегулирование. Продолжение боевых действий — единственный шаг для них сохранить позиции, пояснил аналитик.
"Война продолжится, и никакие переговоры не состоятся. <…> Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией", — сказал он.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила экс-главе офиса Зеленского обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке.
