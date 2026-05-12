Опрос показал, сколько начальников повысили зарплаты сотрудникам

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пятая часть (21%) опрошенных работодателей России повысили зарплаты сотрудникам в первом квартале 2026 года, следует из результатов опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"В I квартале 2026 года повышение зарплат сотрудникам отметили 21% работодателей", - говорится в исследовании.

Уточняется, что сокращение зарплат в первом квартале отметили 15% компаний. Кроме того, 28% организаций чаще всего фиксировали снижение числа клиентов и заказчиков в сравнении с прошлым годом, а 17% отмечали рост этих показателей.

Еще 13% руководителей открыли новые направления работы, 8% опрошенных сокращали их. У 12% изменений не было, а 10% указали другие варианты.