Опрос показал, сколько начальников повысили зарплаты сотрудникам
07:02 12.05.2026
Опрос показал, сколько начальников повысили зарплаты сотрудникам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом квартале 2026 года 21% работодателей России повысили зарплаты сотрудникам.
  • Сокращение зарплат в первом квартале отметили 15% компаний.
  • 28% организаций чаще всего фиксировали снижение числа клиентов и заказчиков в сравнении с прошлым годом.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пятая часть (21%) опрошенных работодателей России повысили зарплаты сотрудникам в первом квартале 2026 года, следует из результатов опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что сокращение зарплат в первом квартале отметили 15% компаний. Кроме того, 28% организаций чаще всего фиксировали снижение числа клиентов и заказчиков в сравнении с прошлым годом, а 17% отмечали рост этих показателей.
Еще 13% руководителей открыли новые направления работы, 8% опрошенных сокращали их. У 12% изменений не было, а 10% указали другие варианты.
Опрос проходил среди более 3,2 тысячи жителей из всех регионов России.
