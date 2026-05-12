ВСУ совершили массированный обстрел Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ совершили массированный обстрел Каменско-Днепровского округа Запорожской области.
- В результате обстрела ранен мужчина 1965 года рождения, ему оказывается медицинская помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. ВСУ совершили массированный обстрел Каменско-Днепровского округа Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Боевики ВСУ совершили массированный обстрел Каменско-Днепровского муниципального округа. Было зафиксировано не менее 14 взрывов. В Каменско-Днепровскую центральную районную больницу поступил мужчина 1965 года рождения с осколочными ранениями, ему оказывается медицинская помощь", – написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетами зафиксирована высокая активность FPV-дронов противника.
