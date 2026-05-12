Запад хочет установить свои правила в Евразии, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Запад заинтересован в том, чтобы страны в Евразии ссорились друг с другом вместо того, чтобы развивать межконтинентальную интеграцию, он хочет установить свои собственные правила на континенте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Они (Запад - ред.) заинтересованы в том, чтобы вы были заняты, ссорились друг с другом вместо того, чтобы сосредоточиться на главном... Под этим я имею в виду развитие евразийской межконтинентальной интеграции. Запад этого совсем не хочет. Запад хочет установить свои собственные правила в Евразии", - сказал Лавров в интервью RT India.