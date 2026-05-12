Лавров рассказал о давлении Запада на возможных покупателей нефти из России

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Запад оказывает давление на всех, чтобы они не покупали российскую нефть, это нечестная игра, неоколониальные методы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что Индия в ответ на это неоднократно заявляла, что сама будет определять, у кого закупать энергоносители, страна довольно четко обозначила свою позицию.