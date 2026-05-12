СМИ: более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков

07:59 12.05.2026 (обновлено: 10:38 12.05.2026)
"Ведомости": более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков

Мужчина слушает музыку в центре Москвы. Архивное фото
  • Более 40% песен в российских стриминговых сервисах требуют правок после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков.
  • Наибольшая доля треков, требующих переработки, зафиксирована в жанре хип-хоп — в среднем 50%, в отдельных каталогах доходит до 80%.
  • В поп-каталогах доля треков, требующих переработки, находится в диапазоне 7–18%.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 40% песен в российских стриминговых сервисах требуют правок после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, примерно 67% отобранных для изучения композиций относятся к хип-хопу, еще 33% – к поп-музыке или року, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследования юрфирмы Sample Legal.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
"Для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков в переработке нуждается 41% музыкальных треков... Эксперты проанализировали более 840 песен разных жанров в каталогах музыкальных сервисов, которые были выпущены до 1 марта 2026 года, то есть до вступления указанного запрета в силу. Примерно 67% отобранных для изучения песен относятся к хип-хопу, еще 33% – к поп-музыке или року", - отмечает издание.
Среди риск-фрагментов в песнях, по данным "Ведомостей", лидируют указания на допустимость, привлекательность или необходимость употребления наркотиков – 31,5% от их общего количества. На второй позиции – лексика, обозначающая способы употребления и приобретения (29,2%). На третьем месте – названия веществ и связанного с ними сленга (28,6%). При этом на четвертом – контекст, потенциально указывающий на аптечную наркоманию (8,2%; зависимость от лекарственных препаратов с психоактивными веществами, продающимися в аптеках), а на пятой строчке – прямое представление преимуществ употребления (2,5%).
"Наиболее высокая доля треков, которая требует вмешательства для устранения правовых рисков, зафиксирована в жанре хип-хоп. В среднем она составляет 50%, но в отдельных каталогах доходит и до 80%, фиксируют в Sample Legal", - пишет газета.
"Для сравнения: в поп-каталогах доля треков, требующих переработки, находится в диапазоне 7–18%. Таким образом, жанр стал фактором юридической уязвимости, резюмирует основатель Sample Legal Илья Чамуха", - отмечает издание.
