Новак назвал приоритетную задачу российской экономики - РИА Новости, 12.05.2026
00:22 12.05.2026
Александр Новак. Архивное фото
  • Рост производительности труда является приоритетной задачей российской экономики в условиях ограниченных трудовых ресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак.
  • Новак заявил, что в ближайшие годы безработица в России останется на низком уровне — в пределах 2,3–2,4%.
  • Рост производительности предполагает комплекс технологических и организационных изменений, включая роботизацию, использование искусственного интеллекта, оптимизацию процессов и снятие административных барьеров, отметил вице-премьер.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост производительности труда является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак.
В интервью газете "Ведомости" Новак заявил, что в ближайшие годы безработица в России останется на низком уровне - в пределах 2,3-2,4%.
"Важно, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов приоритетной задачей является рост производительности труда. Этот термин не всегда понимают правильно. Производительность труда – это не повышение его интенсивности, когда вас заставляют больше работать за те же деньги. Наоборот, рост производительности труда означает, что при тех же усилиях человек может производить больше и, в конечном итоге, больше получать", - сказал Новак.
Он пояснил, что производительность труда зависит не только и не столько от количества станков, а во многом – от организации производственных процессов.
"Поэтому рост производительности предполагает комплекс как технологических изменений, таких как роботизация и использование искусственного интеллекта, так и организационных, включая оптимизацию процессов, исключение избыточной отчетности, снятие административных барьеров. Это тонкая работа, в которой необходимо учитывать и специфику конкретной отрасли, и даже особенности процессов на конкретных предприятиях", - продолжил вице-премьер.
Он напомнил, что отраслевые ведомства совместно с бизнесом сформировали 17 отраслевых программ повышения производительности труда.
