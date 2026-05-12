В Забайкалье задержали организатора подпольной нарколаборатории

08:10 12.05.2026 (обновлено: 08:11 12.05.2026)
В Забайкалье ФСБ задержала организатора подпольной нарколаборатории

Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Забайкальском крае задержали местного жителя, организовавшего подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков.
  • Это первый случай организации такой лаборатории на территории региона.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю задержали местного жителя, который организовал в регионе первую подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщили в региональном управлении ФСБ.
"Сотрудники краевого ФСБ задержали жителя Забайкальского края 1979 года рождения, организовавшего нелегальную нарколабораторию... Это первый случай организации лаборатории по производству синтетических наркотиков на территории Забайкальского края", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным УФСБ, злоумышленник начинал со сбыта наркотиков через закладки, но затем решил увеличить доходы и приобрел помещение, где наладил производство. Изъяты синтетические наркотики и более 700 литров прекурсоров, которых хватило бы для изготовления не менее десяти килограммов запрещенного вещества.
Следственный отдел краевого ФСБ возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере). Санкция - вплоть до пожизненного лишения свободы. Проводятся следственные действия.
