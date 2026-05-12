В Забайкалье задержали организатора подпольной нарколаборатории

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю задержали местного жителя, который организовал в регионе первую подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным УФСБ, злоумышленник начинал со сбыта наркотиков через закладки, но затем решил увеличить доходы и приобрел помещение, где наладил производство. Изъяты синтетические наркотики и более 700 литров прекурсоров, которых хватило бы для изготовления не менее десяти килограммов запрещенного вещества.