Юрист рассказал, что грозит главреду "Дождя"*, если он вернется в Россию - РИА Новости, 12.05.2026
21:01 12.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Главному редактору телеканала "Дождь"* Тихону Дзядко** в случае возвращения в Россию грозит задержание для отбывания наказания, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что Дзядко** заочно приговорен к восьми годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о ВС РФ и неисполнении обязанностей иноагента.
"Пока Дзядко** находится за пределами России, реальных ограничений его свободы передвижения нет, за исключением рисков при пересечении границ стран, сотрудничающих с РФ по линии правовой помощи. В случае же возвращения в Россию, журналиста задержат для отбывания наказания", - рассказал Хаминский.
Юрист напомнил, что заочный приговор - это стандартная практика в случаях, когда фигурант дела находится за пределами страны или скрывается.
"Такой приговор позволяет объявить человека в международный розыск и запустить процедуры взаимодействия с иностранными государствами. Однако экстрадиция возможна только при наличии соответствующих соглашений, и если обвинение признается преступлением в стране пребывания", - пояснил Хаминский.
Дзядко** признан виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, а также по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти.
Установлено, что Дзядко**, находясь за пределами РФ, в 2022 году руководствуясь мотивом политической ненависти, разместил для просмотра неограниченного числа пользователей в своем персональном канале одного из мессенджеров две публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.
Кроме того, журналист был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в декабре 2024 года неоднократно распространял материалы в сети без плашки.
В 2025 году РИА Новости сообщали в Головинском суде Москвы, что суд заочно выдал санкцию на арест Дзядко** по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента. Журналист был объявлен в розыск.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
