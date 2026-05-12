Бизнес Забайкалья продал товары на ярмарках на 17 миллионов рублей

13:38 12.05.2026
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бизнес Забайкальского края реализовал продукцию на сумму 17 миллионов рублей на ярмарках в апреле, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, в апреле состоялись 108 ярмарок, что на 86% больше плана и на 18% больше апреля прошлого года. Ярмарки посетили около 12 тысяч жителей региона.
Начальник отдела потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов отметил, что ярмарки провели в 55 населенных пунктах 25 муниципальных округах края. Они собрали много покупателей. Поскольку на улице уже тепло, люди пришли не только приобретать товары, но и общаться и отдыхать.
Осипов добавил, что лидерами по проведению ярмарок стали округа Красночикойский, Шилкинский, Тунгокоченский, Чернышевский район и поселок Агинское.
Поддержка бизнеса и ярмарочной торговли в Забайкалье проводится по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
 
