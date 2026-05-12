Почти 50% компаний в Японии жалуются на нехватку упаковки - РИА Новости, 12.05.2026
04:38 12.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Ближнем Востоке привел к нестабильности поставок нафты и вызвал нехватку упаковочных материалов, моющих средств и чернил для этикеток в Японии.
  • 72% японских производителей рассматривают повышение цен на продукцию из-за роста цен на сырье и его нехватки.
  • Четверть опрошенных японских компаний оценивают последствия ближневосточного конфликта для экономики страны как «серьезные».
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке негативно сказался на работе японского бизнеса: почти половина компаний жалуются на нехватку упаковки и сырья для ее производства, выяснило РИА Новости, проанализировав отчет Японской федерации бизнеса Keidanren.
"В связи с нестабильностью поставок нафты, вызванной событиями на Ближнем Востоке, был проведен срочный опрос среди компаний... Выяснилось, что 44% компаний уже ощутили на себе последствия: начинает ощущаться нехватка упаковочных материалов, моющих средств, чернил для нанесения информации на этикетки", - выяснила федерация.
Закрытие Ормузского пролива из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке вызвало перебои в поставках нафты. Эта углеводородная смесь, которую получают в процессе переработки нефти, представляет собой один из ключевых компонентов для производства пластмасс.
При этом рост цен на сырье и его нехватка вынуждают компании повышать стоимость продукции, чтобы компенсировать затраты. Согласно результатам опроса, 72% японских производителей рассматривают повышение цен. Такой шаг может разогнать инфляцию в стране, отмечается в документе.
Последствия ближневосточного конфликта на экономику Японии четверть опрошенных компаний страны оценивают как "серьезные". Нестабильность поставок углеводородов напрямую влияет на жизнь граждан, так как сокращение производств из-за нехватки сырья может привести к тому, что товаров первой необходимости, в том числе медицинских, станет меньше.
"Потребители должны иметь возможность принимать взвешенные решения, например, воздерживаться от панических закупок предметов первой необходимости сверх лишнего, опираясь на информацию, предоставляемую правительством", - заключают аналитики ассоциации.
