В Якутии снизился уровень воды в поселках, где была эвакуация
08:13 12.05.2026
В Якутии снизился уровень воды в поселках, где была эвакуация

Вода в двух поселках в Якутии, где ранее была объявлена эвакуация, уходит

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)
Наводнение в Якутии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселках Пеледуй и Витим в Якутии, где была объявлена эвакуация, снижается уровень воды.
  • Ледоход на реке Лена продолжает движение вниз по течению.
  • В Турукте зафиксирован заметный подъем уровня воды — плюс 69 см за четыре часа.
УЛАН-УДЭ, 12 мая – РИА Новости. Уровень воды в поселках Пеледуй и Витим в Якутии, где ранее была объявлена эвакуация, снижается, вода уходит из населенных пунктов, сообщает администрация Ленского района Республики Саха (Якутия).
В воскресенье администрация Ленского района объявила срочную эвакуацию населения поселков Витим и Пеледуй из-за подъема уровня воды в реке Лена и угрозы подтопления. Было развернуто два пункта временного размещения людей.
"По данным ЕДДС Ленского района на 12:00 (09:00 мск) 12 мая, ледоход на реке Лена продолжает движение вниз по течению. В населенных пунктах выше Ленска уровень воды снижается, ниже – растет… В Витиме и Пеледуе вода продолжает уходить", - говорится в сообщении.
По последним данным, уровень воды в Витиме составляет 532 сантиметра, что на 15 сантиметров ниже за последние четыре часа, в Пеледуе уровень достиг 905 сантиметров, снизившись на 10 сантиметров за тот же период. Опасные отметки для этих населенных пунктов составляют 950 и 1200 сантиметров соответственно.
Также в администрации района отмечают, что в Турукте зафиксирован заметный подъем уровня воды – плюс 69 см за четыре часа. В населенных пунктах ниже по течению гидропосты отмечают густой ледоход, в отдельных местах уровень воды ниже отметки начала наблюдений.
ПроисшествияЛенский районРека ЛенаЛенск
 
 
