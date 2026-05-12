В Якутии снизился уровень воды в поселках, где была эвакуация

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселках Пеледуй и Витим в Якутии, где была объявлена эвакуация, снижается уровень воды.

УЛАН-УДЭ, 12 мая – РИА Новости. Уровень воды в поселках Пеледуй и Витим в Якутии, где ранее была объявлена эвакуация, снижается, вода уходит из населенных пунктов, сообщает администрация Ленского района Республики Саха (Якутия).

В воскресенье администрация Ленского района объявила срочную эвакуацию населения поселков Витим и Пеледуй из-за подъема уровня воды в реке Лена и угрозы подтопления. Было развернуто два пункта временного размещения людей.

"По данным ЕДДС Ленского района на 12:00 (09:00 мск) 12 мая, ледоход на реке Лена продолжает движение вниз по течению. В населенных пунктах выше Ленска уровень воды снижается, ниже – растет… В Витиме и Пеледуе вода продолжает уходить", - говорится в сообщении.

По последним данным, уровень воды в Витиме составляет 532 сантиметра, что на 15 сантиметров ниже за последние четыре часа, в Пеледуе уровень достиг 905 сантиметров, снизившись на 10 сантиметров за тот же период. Опасные отметки для этих населенных пунктов составляют 950 и 1200 сантиметров соответственно.