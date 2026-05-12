ВСУ перевели артдивизион в штурмовики для удержания села Чайковка

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Анализ некрологов военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ свидетельствует о переводе личного состава самоходного артиллерийского дивизиона в штурмовые подразделения для удержания населённого пункта Чайковка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.