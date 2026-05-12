МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Анализ некрологов военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ свидетельствует о переводе личного состава самоходного артиллерийского дивизиона в штурмовые подразделения для удержания населённого пункта Чайковка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, командование бригады использует военнослужащих артиллерийских подразделений в качестве штурмовиков из-за нехватки личного состава на Волчанском направлении.
"Некрологи солдат 159-й омбр ВСУ показывают, что для удержания села Чайковка командование бригады перевело в штурмовики военнослужащих самоходного артиллерийского дивизиона", — рассказал собеседник агентства.