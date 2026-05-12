Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за последние сутки нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, что привело к потере свыше 230 военных противника, сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в МО РФ, с окончанием действия режима прекращения огня ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции.