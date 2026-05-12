Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
12:27 12.05.2026 (обновлено: 12:38 12.05.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действия "Востока"

Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
  • ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за последние сутки нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, что привело к потере свыше 230 военных противника, сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в МО РФ, с окончанием действия режима прекращения огня ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Верхняя Терса Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.
