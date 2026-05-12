Рютте признал, что ни ЕС, ни США не производят достаточно вооружений
14:38 12.05.2026
Рютте признал, что ни ЕС, ни США не производят достаточно вооружений

© AP Photo / Virginia Mayo — Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ни европейский, ни американский ВПК не производят достаточно вооружений.
  • Рютте назвал недостаточные объемы производства вооружений "общей проблемой" США и Европы и отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Анкаре.
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Ни европейский, ни американский военно-промышленные комплексы не производят достаточно вооружений для нужд Брюсселя и Вашингтона, заявил во вторник генсек НАТО Марк Рютте.
"Нам необходимо развиваться. Это подразумевает также развитие нашей военно-промышленной базы, которая, безусловно, великолепна, но производит недостаточно продукции — ни в США, ни в Европе", - сказал Рютте на пресс-конференции в Черногории.
Генсек НАТО назвал недостаточные объемы производства вооружений "общей проблемой" США и Европы, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Анкаре.
