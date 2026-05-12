Рютте признал, что ни ЕС, ни США не производят достаточно вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ни европейский, ни американский ВПК не производят достаточно вооружений.
- Рютте назвал недостаточные объемы производства вооружений "общей проблемой" США и Европы и отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Анкаре.
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Ни европейский, ни американский военно-промышленные комплексы не производят достаточно вооружений для нужд Брюсселя и Вашингтона, заявил во вторник генсек НАТО Марк Рютте.
«
"Нам необходимо развиваться. Это подразумевает также развитие нашей военно-промышленной базы, которая, безусловно, великолепна, но производит недостаточно продукции — ни в США, ни в Европе", - сказал Рютте на пресс-конференции в Черногории.
"Как было — не будет". Ненависть Трампа изменила Европу
26 апреля, 08:00