Московское "Динамо" обыграло "Белогорье" в матче Кубка России

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло белгородское "Белогорье" в матче группового этапа "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча группы А завершилась победой "Динамо" со счетом 3-0 (25:23, 25:22, 25:11).
"Финал шести", в котором также принимают участие новосибирский "Локомотив", "Динамо-ЛО" из Соснового Бора, петербургский "Зенит" и казанский "Зенит", продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.
В среду в группе A "Белогорье" сыграет с петербургским "Зенитом", а 14 мая с петербуржцами встретится московское "Динамо".