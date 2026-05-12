Власов занимает 49-е место на "Джиро д'Италия" после четвертого этапа

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занимает 49-е место в общем зачете после четырех этапов многодневки "Джиро д'Италия".
Четвертый этап протяженностью 138 км по территории Италии во вторник выиграл эквадорский велогонщик команды UAE Team Emirates Хонатан Нарваэс (3 часа 8 минут 46 секунд). Вторым стал венесуэлец Орлуис Аулар из Movistar Team, третьим - итальянец Джулио Чикконе из Trek. Власов финишировал на этапе 68-м, отстав от лидера на 2 минуты 55 секунд.
В генеральной классификации лидирует Чикконе (16 часов 18 минут 51 секунда), далее идут швейцарец Ян Кристен из UAE Team Emirates и немец Флориан Шторк из Tudor Pro Cycling, отстающие на четыре секунды. Власов уступает лидеру 4 минуты 6 секунд.
Пятый этап многодневки протяженностью 203 км пройдет в среду.