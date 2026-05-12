Судьба актера Вадима Александрова: биография, причина смерти
13:54 12.05.2026

Как сложилась судьба актера Вадима Александрова

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Вадим Александров в сцене из спектакля "Женитьба" в Театре имени Евгения Вахтангова
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Звезда советских фильмов и современных ситкомов, Вадим Александров скончался на 88-м году жизни. Его герои навсегда остались в сердцах зрителей — добрые, мудрые и невероятно обаятельные.
Ранние годы и театральный дебют

Вадим Александров родился 3 мая 1939-го. В 1962-м он окончил Театральное училище имени Щепкина (курс Леонида Волкова). Сразу после выпуска и до 1976-го, актер служил в Центральном детском театре (ныне — Российский академический молодежный театр).

Кинороли: от классики до ситкомов

В кино Александров дебютировал в 1967-м. За свою карьеру он принял участие примерно в 150 проектах. Зрителям запомнился по ролям в культовых советских фильмах: "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Кин-дза-дза!", "Мы из джаза", "Экипаж", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Возвращение Будулая" и многих других.
В 2000-х актер приобрел известность и у молодежной аудитории. Все благодаря ролям в популярных российских ситкомах: в фильмографии Александрова числятся такие проекты, как "Моя прекрасная няня", "Папины дочки", "Солдаты", "Воронины", "Каменская", "Марш Турецкого".

Работа в театре Табакова

Вадим Александрович не оставил и театр: с 1988 по 2000 год он играл в Театре-студии под руководством Олега Табакова.
"Он работает старательно и серьезно, как только может работать актер, знающий все трудности театрального дела. Он до предела, до странности предан актерской профессии, у него ничего нет, кроме театра", — так Табаков отзывался об Александрове.

Признание

В 1994 году Вадиму Александровичу было присвоено почетное звание "Заслуженный артист России".

Прощание с легендой

Вадим Александров скончался 8 мая 2026 года в возрасте 87 лет. Семья артиста поделилась, что последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
"Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни", — сообщили родственники Александрова.
Однако причиной смерти стала травма головы в результате падения — актер поскользнулся и ударился, когда шел на кухню. Об этом рассказал собеседник РИА Новости.
© Кинокомпания Гамма (2012)Вадим Александров в кадре сериала "Инспектор Купер"
