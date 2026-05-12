В Узбекистане мужчина погиб после поножовщины на соревнованиях по борьбе
08:15 12.05.2026
В Узбекистане мужчина погиб после поножовщины на соревнованиях по борьбе

Ссора после поединка на турнире по борьбе в Узбекистане закончилась убийством

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сурхандарьинской области Узбекистана произошел инцидент с поножовщиной во время соревнований по курашу.
  • Местный житель напал с ножом на 41-летнего мужчину из-за поражения своего младшего брата в поединке.
  • Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», подозреваемый задержан.
ТАШКЕНТ, 12 мая – РИА Новости. Мужчина погиб после поножовщины во время соревнований по национальной борьбе курашу в Сурхандарьинской области Узбекистана, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
По данным ведомства, инцидент произошел на спортивной площадке медицинского техникума в Денауском районе во время соревнований по курашу.
"По предварительной версии следствия, местный житель, разозлившись из-за поражения своего младшего брата в поединке, напал с ножом на 41-летнего отца соперника", - сказал представитель Генпрокуратуры.
Подозреваемый несколько раз ударил мужчину кухонным ножом в спину и живот. Пострадавшего доставили в реанимацию районного медицинского объединения, однако спасти его не удалось.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", подозреваемый задержан, следственные действия продолжаются, добавили в Генпрокуратуре.
