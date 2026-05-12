11:10 12.05.2026
В Уссурийске потушили открытое горение на складе с запчастями

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюСотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе с автомобильными запчастями в Уссурийске Приморского края
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение на складе с автомобильными запчастями в Уссурийске потушили.
  • Спасатели не допустили распространения огня на рядом стоящие строения, погибших и пострадавших нет.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Открытое горение на складе с автомобильными запчастями в Уссурийске ликвидировано, погибших и пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение на складе в Уссурийске ликвидировано. В настоящее время проводится разборка и проливка конструкций", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что спасатели не допустили распространения огня на рядом стоящие строения. Погибших и пострадавших нет.
ПроисшествияУссурийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
