В Уссурийске потушили открытое горение на складе с запчастями

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Открытое горение на складе с автомобильными запчастями в Уссурийске ликвидировано, погибших и пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение на складе в Уссурийске ликвидировано. В настоящее время проводится разборка и проливка конструкций", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что спасатели не допустили распространения огня на рядом стоящие строения. Погибших и пострадавших нет.