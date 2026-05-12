В Приангарье двое детей выпали из окна третьего этажа

ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. Двое детей - брат и сестра - выпали из окна квартиры на третьем этаже в Усолье-Сибирском, с травмами они доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура.
"Мальчик и его сестра, оставшись без присмотра взрослых, выпали, опершись на москитную сетку, из окна квартиры <...>. Пострадавших детей обнаружили очевидцы и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети с травмами доставлены в Усольскую детскую городскую больницу. Прокуратура организовала проверку.
