Ермак отверг предъявленные ему обвинения в легализации денег

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что отвергает предъявленные ему антикоррупционными органами Украины обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

"Я отрицаю все обвинения против меня", - сказал Ермак, его комментарий проводит украинский телеканал "Общественное".