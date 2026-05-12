Ермак отверг предъявленные ему обвинения в легализации денег

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что отвергает предъявленные ему антикоррупционными органами Украины обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
Во вторник Высший антикоррупционный суд Украины приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Заседание будет продолжено в среду. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
"Я отрицаю все обвинения против меня", - сказал Ермак, его комментарий проводит украинский телеканал "Общественное".
В понедельник САП сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.