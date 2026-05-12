Рейтинг@Mail.ru
Ермак отверг предъявленные ему обвинения в легализации денег - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 12.05.2026
Ермак отверг предъявленные ему обвинения в легализации денег

Ермак отверг обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья

© AP Photo / Jose Luis MaganaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ермак отверг предъявленные ему антикоррупционными органами Украины обвинения в легализации денег.
  • Высший антикоррупционный суд Украины приступил к избранию меры пресечения для экс-глава офиса Зеленского.
  • Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что отвергает предъявленные ему антикоррупционными органами Украины обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
Во вторник Высший антикоррупционный суд Украины приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Заседание будет продолжено в среду. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
"Я отрицаю все обвинения против меня", - сказал Ермак, его комментарий проводит украинский телеканал "Общественное".
В понедельник САП сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Суд на Украине арестовал недвижимость по делу, в котором фигурирует Ермак
Вчера, 08:43
 
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлександр КлименкоСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала