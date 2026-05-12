Суд на Украине продолжит избрание меры пресечения Ермаку в среду

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продолжит избрание меры пресечения для экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, следует из трансляции, которую ведет из зала суда украинский телеканал "Общественное".

В ходе заседания адвокат Ермака попросил дать время для ознакомления с материалами дела. После выступления стороны обвинения судья заявил, что заседание будет продолжено в среду в 12.00 (совпадает с мск).