Суд на Украине продолжит избрание меры пресечения Ермаку в среду - РИА Новости, 12.05.2026
19:27 12.05.2026
Суд на Украине продолжит избрание меры пресечения Ермаку в среду

ВАКС Украины продолжит избрание меры пресечения Ермаку в среду

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак . Архивное фото
  • Высший антикоррупционный суд Украины продолжит избрание меры пресечения Ермаку в среду.
  • САП Украины будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.
  • Заседание суда над Ермаком будет продолжено в среду в 12:00 по московскому времени.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продолжит избрание меры пресечения для экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, следует из трансляции, которую ведет из зала суда украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник ВАКС приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.
В ходе заседания адвокат Ермака попросил дать время для ознакомления с материалами дела. После выступления стороны обвинения судья заявил, что заседание будет продолжено в среду в 12.00 (совпадает с мск).
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
