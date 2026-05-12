В НАБУ обвинили СБУ в давлении на экспертов по делу Ермака

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что во время расследования дела о легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом на привлеченных экспертов осуществлялось давление, предварительно, со стороны украинской Службы безопасности (СБУ).
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет о Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
"В деле о легализации средств было зафиксировано давление на экспертов, которые должны были осуществить соответствующую экспертизу в рамках дела. И это давление. предварительно, по нашей версии, мы это сейчас изучаем, возбуждено соответствующее уголовное дело, могло осуществляться также сотрудниками СБУ", - сказал Кривонос на брифинге, который транслировало украинское издание "Новости.LIVE".