В НАБУ обвинили СБУ в давлении на экспертов по делу Ермака
17:02 12.05.2026
В НАБУ обвинили СБУ в давлении на экспертов по делу Ермака

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор НАБУ Кривонос заявил о давлении на экспертов в деле о легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • Предварительная версия — давление осуществлялось со стороны СБУ.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что во время расследования дела о легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом на привлеченных экспертов осуществлялось давление, предварительно, со стороны украинской Службы безопасности (СБУ).
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет о Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
"В деле о легализации средств было зафиксировано давление на экспертов, которые должны были осуществить соответствующую экспертизу в рамках дела. И это давление. предварительно, по нашей версии, мы это сейчас изучаем, возбуждено соответствующее уголовное дело, могло осуществляться также сотрудниками СБУ", - сказал Кривонос на брифинге, который транслировало украинское издание "Новости.LIVE".
