В Брянске осудили украинца за хранение под диваном ружья и пороха

15:56 12.05.2026
В Брянске осудили гражданина Украины за хранение под диваном ружья и пороха

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданина Украины осудили в Брянске за хранение под диваном ружья и пороха.
  • Виновному назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 10 тысяч рублей.
  • Адвокат подал апелляцию, настаивая на том, что осужденного оговорила жена, но судебная коллегия брянского областного суда не поддержала сторону защиты.
БРЯНСК, 12 мая – РИА Новости. Гражданина Украины осудили в Брянске за хранение под диваном ружья и пороха, его адвокат заявил, что мужчину оговорила супруга, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело гражданина Украины, которого обвиняли по части 1 статьи 222 УК РФ и части1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ).
"Суд … установил, что фигурант дела незаконно приобрел переделанное одноствольное охотничье ружье, пригодное для стрельбы, а также порох общей массой более 140 грамм, которые хранил в пакете под диваном вплоть до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Как уточнила пресс-служба, украинец не признал вину, заявил, что это не его оружие и порох, но они могут принадлежать его жене.
"Виновному назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, со штрафом в размере 10 тысяч рублей", - добавила пресс-служба.
Адвокат иностранца подал апелляцию на приговор.
"Защитник настаивал … что осужденного оговорила жена, а потому просил … оправдать своего подзащитного", - отметили в суде.
Но судебная коллегия брянского областного суда не поддержала сторону защиты. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.
