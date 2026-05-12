В Брянске осудили украинца за хранение под диваном ружья и пороха

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданина Украины осудили в Брянске за хранение под диваном ружья и пороха.

Виновному назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Адвокат подал апелляцию, настаивая на том, что осужденного оговорила жена, но судебная коллегия брянского областного суда не поддержала сторону защиты.

БРЯНСК, 12 мая – РИА Новости. Гражданина Украины осудили в Брянске за хранение под диваном ружья и пороха, его адвокат заявил, что мужчину оговорила супруга, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело гражданина Украины , которого обвиняли по части 1 статьи 222 УК РФ и части1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ).

"Суд … установил, что фигурант дела незаконно приобрел переделанное одноствольное охотничье ружье, пригодное для стрельбы, а также порох общей массой более 140 грамм, которые хранил в пакете под диваном вплоть до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.

Как уточнила пресс-служба, украинец не признал вину, заявил, что это не его оружие и порох, но они могут принадлежать его жене.

"Виновному назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, со штрафом в размере 10 тысяч рублей", - добавила пресс-служба.

Адвокат иностранца подал апелляцию на приговор.

"Защитник настаивал … что осужденного оговорила жена, а потому просил … оправдать своего подзащитного", - отметили в суде.