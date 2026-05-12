В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена для городов Альметьевск, Лениногорск и Бугульма в Татарстане, сообщает ГУМЧС России по региону.
На территории республики с 07.16 мск действует режим "Беспилотная опасность". Росавиация сообщила в введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы.
"Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Лениногорск, Бугульма. Необходимо принять меры безопасности", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС на платформе "Макс".
