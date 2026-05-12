11:05 12.05.2026
В Удмуртии 29% продукции ОПК составляют изделия гражданского назначения

© РИА Новости / Александр Гальперин | Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
УФА, 12 мая - РИА Новости. Уже 29% продукции проводящих диверсификацию оборонных предприятий Удмуртии составляют изделия гражданского и двойного назначения, сообщил глава республики Александр Бречалов.
Бречалов, по информации его пресс-службы, обсудил диверсификацию оборонных предприятий республики с генеральным директором завода "Купол" Фанилом Зиятдиновым, где активно развивают гражданское производство, а на одной из дочерних компаний "Купол-ПРО" возрождают лучшие традиции российского станкостроения.
"Жители Удмуртии ковали победу на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной воны и продолжают делать это сейчас. Тысячи заводчан трудятся, чтобы в очередной раз победить фашизм, чтобы быстрее наступил долгожданный мир. Президент страны Владимир Путин ставит задачу руководству оборонных заводов – наращивать выпуск гражданской продукции, диверсифицировать производство ОПК. В Удмуртии уже 29% продукции промпредприятий – это изделия гражданского и двойного назначения",- сказал Бречалов, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что Ижевск в советские годы был одним из центров станкостроения.
"И сегодня "Купол" возрождает традиции удмуртских машиностроителей. Ваше дочернее предприятие "Купол-ПРО" набирает обороты. Разрабатывает, производит, ремонтирует, модернизирует и обслуживает металлообрабатывающее оборудование и станки с ЧПУ (числового программного управлением - ред.)", - уточнил Бречалов.
По его словам, особенно ценно, что на базе "Купол-ПРО" новый виток развития получила российская, а главное удмуртская инженерная школа, а специалисты компании уже создали по-настоящему отечественную систему ЧПУ, в которой тайваньский вычислитель заменен на российский.
Зиятдинов рассказал, что диверсификация является частью стратегии устойчивости предприятия.
"Одним направлениям гражданской продукции уже четверть века, другие – только на старте, но уже с хорошими перспективами. Сегодня под эгидой завода создано новое российское станкостроительное предприятие полного цикла", - приводятся слова Зиятдинова в сообщении.
По данным пресс-службы, в составе предприятия "Купол-ПРО" создан научно-технический центр, позволяющий вести фундаментальные и прикладные научные исследования, создавать импортозамещающие системы управления, а его система "Купол-ПРО 700" – это полный пакет конструкторско-технологической документации, программное обеспечение с государственной регистрацией, российская компонентная база, включая центральный вычислитель, качественно улучшенные возможности по управлению современными обрабатывающими центрами.
На базе "Купол-ПРО" создан замкнутый контур: от разработки ключевых элементов до сопровождения готовой продукции на протяжении всего жизненного цикла. В планах компании сделать Ижевск федеральным центром по производству металлообрабатывающего оборудования. Это даст возможность более системно привлекать инструменты господдержки и создавать самые современные образцы станкостроения в столице Удмуртии, добавили в пресс-службе.
