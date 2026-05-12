Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, что работодатель должен возместить сотруднику на удаленке - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 12.05.2026
Юрист рассказал, что работодатель должен возместить сотруднику на удаленке

РИА Новости: сотруднику на удаленке должны возместить расходы на интернет

© Depositphotos.com / RawpixelМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Depositphotos.com / Rawpixel
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работодатели обязаны компенсировать сотрудникам на удаленке расходы на использование их собственных ноутбуков и интернет.
  • Сумма и порядок компенсации определяются работодателем, при этом сотрудник может самостоятельно распределять рабочее время, если в договоре не прописан конкретный график.
  • В договоре о дистанционной работе важно зафиксировать место работы, размер и порядок выплат за интернет и технику, а также другие условия взаимодействия.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работодатели в любой сезон, в том числе летом, обязаны компенсировать сотрудникам на удаленке работу на собственных ноутбуках и расходы на интернет, рассказал РИА Новости эксперт трудового права, юрист hh.ru Александр Кузнецов.
"Работодатель обязан выплачивать компенсацию работнику за использование его оборудования и иных средств работника, которые он использует для выполнения рабочих задач, а также обязан возместить расходы, понесенные в связи с их использованием", - сказал агентству Кузнецов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Эксперт рассказала, обязан ли работодатель поднимать зарплату
22 апреля, 03:02
Собеседник агентства уточнил, что сумма компенсации и ее порядок определяются самим работодателем. По его словам, если в договоре не прописан конкретный график, сотрудник вправе сам распределять часы работы так, чтобы справиться со всеми задачами в срок.
Как подчеркнул Кузнецов, в договоре о дистанционной работе важно зафиксировать, что она выполняется вне офиса, указать конкретное место, например, дом или коворкинг, а также определить размер и порядок выплат за интернет и технику.
"Кроме того, можно указать срок работы на удаленке (бессрочно или в пределах какого-то количества месяцев), порядок взаимодействия, режим рабочего времени, случаи вызова в офис работодателя. Чем подробнее стороны пропишут регламент взаимодействия, тем проще будет дальнейшее взаимодействие", - заключил эксперт.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Юрист рассказал, чем грозит работодателю вызов сотрудника в выходной
27 марта, 06:03
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала