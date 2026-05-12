Юрист рассказал, что работодатель должен возместить сотруднику на удаленке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работодатели обязаны компенсировать сотрудникам на удаленке расходы на использование их собственных ноутбуков и интернет.
- Сумма и порядок компенсации определяются работодателем, при этом сотрудник может самостоятельно распределять рабочее время, если в договоре не прописан конкретный график.
- В договоре о дистанционной работе важно зафиксировать место работы, размер и порядок выплат за интернет и технику, а также другие условия взаимодействия.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работодатели в любой сезон, в том числе летом, обязаны компенсировать сотрудникам на удаленке работу на собственных ноутбуках и расходы на интернет, рассказал РИА Новости эксперт трудового права, юрист hh.ru Александр Кузнецов.
"Работодатель обязан выплачивать компенсацию работнику за использование его оборудования и иных средств работника, которые он использует для выполнения рабочих задач, а также обязан возместить расходы, понесенные в связи с их использованием", - сказал агентству Кузнецов.
Собеседник агентства уточнил, что сумма компенсации и ее порядок определяются самим работодателем. По его словам, если в договоре не прописан конкретный график, сотрудник вправе сам распределять часы работы так, чтобы справиться со всеми задачами в срок.
Как подчеркнул Кузнецов, в договоре о дистанционной работе важно зафиксировать, что она выполняется вне офиса, указать конкретное место, например, дом или коворкинг, а также определить размер и порядок выплат за интернет и технику.
"Кроме того, можно указать срок работы на удаленке (бессрочно или в пределах какого-то количества месяцев), порядок взаимодействия, режим рабочего времени, случаи вызова в офис работодателя. Чем подробнее стороны пропишут регламент взаимодействия, тем проще будет дальнейшее взаимодействие", - заключил эксперт.