В России осудили группу, легализовавшую более 2,5 тысячи мигрантов

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Участники межэтнической группы, легализовавшие в шести российских регионах более 2,5 тысяч мигрантов и заработавшие на этом 300 миллионов рублей, приговорены к срокам до шести лет, сообщили в ЦОС ФСБ России.

"Троицким районным судом города Москвы осуждены участники межрегиональной межэтнической преступной группы, организовавшей на территории шести субъектов Российской Федерации масштабный канал незаконной легализации иностранных граждан с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан России", - говорится в сообщении

В период с 2021 по 2023 годы ФСБ во взаимодействии с МВД пресечена деятельность 20 участников преступной группы, на территории Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей проведено свыше 750 следственных действий, позволивших сформировать доказательственную базу по 85 эпизодам инкриминируемых преступлений, отметили в ведомстве.

"Установлено, что участники организованной преступной группы, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, с 2019 года легализовали по указанной схеме не менее 2,5 тысяч выходцев из стран Центрально-Азиатских республик. Совокупный преступный доход от противоправной деятельности составил не менее 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Москвы прекращена деятельность крупной лаборатории, в которой изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати государственных органов, предназначенные для подготовки подложных документов, отметили в ФСБ.

"Участники преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 322.1, части 4 статьи 327 УК России , и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного вида наказания фигурантам назначены штрафы в размере от 30 тысяч до 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.