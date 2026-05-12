Рейтинг@Mail.ru
Внимание Путина к своей первой учительнице вызвало интерес в Турции - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 12.05.2026
Внимание Путина к своей первой учительнице вызвало интерес в Турции

В Турции оценили трогательный жест Путина на встрече с учительницей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с его первой учительницей Верой Гуревич в Москве вызвала широкий интерес у пользователей соцсетей в Турции, которые назвали жест российского лидера трогательным.
Путин пригласил свою первую учительницу посетить парад Победы в Москве, а затем остаться в столице еще на несколько дней. Глава государства лично заехал за ней и пригласил на ужин в Кремль.
Встреча Путина со школьной учительницей Верой Гуревич - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В отеле рассказали о реакции персонала на приезд Путина к учительнице
Вчера, 05:10
"Путин — один из мастеров публичной дипломатии. Он навещает своего пожилого учителя немецкого языка с букетом цветов в руках, а затем на своей машине отвозит ее в Кремль на ужин", — написал в X турецкий эксперт по внешней политике Умит Ярдым.
Турецкий колумнист Гафар Якынджа обратил внимание в X, что для Веры Гуревич была организована специальная культурная программа, а сам Путин лично сопровождал свою учительницу во время визита.
"Вера Дмитриевна Гуревич, учительница немецкого языка Путина, была приглашена президентом России принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, а затем провести несколько дней в столице. Для учительницы была организована специальная культурная экскурсионная программа, и в понедельник Путин поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле. Владимир Путин лично забрал свою учительницу из отеля", - отметил Якынджа.
Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Песков рассказал о встречах Путина с его учительницей Гуревич
Вчера, 12:47
Пользователь соцсети X Окун Ялгыз назвал поступок российского лидера "трогательным жестом", обратив внимание на то, что Путин сам сел за руль автомобиля, чтобы встретить бывшую учительницу с букетом цветов и отвезти ее в Кремль.
Жест президента РФ в отношении своей первой учительницы демонстрирует важность уважения к наставникам и традиционных ценностей в российской политической культуре, заявил в свою очередь РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
"Этот жест показывает не только человеческую сторону Путина, но и умение выстраивать эмоциональную связь с обществом через уважение к старшему поколению и своим учителям", — сказал турецкий эксперт.
Школьный классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером
9 мая 2025, 14:26
 
РоссияМоскваТурцияВладимир ПутинУмит ЯрдымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала