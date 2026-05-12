Внимание Путина к своей первой учительнице вызвало интерес в Турции

АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с его первой учительницей Верой Гуревич в Москве вызвала широкий интерес у пользователей соцсетей в Турции, которые назвали жест российского лидера трогательным.
"Путин — один из мастеров публичной дипломатии. Он навещает своего пожилого учителя немецкого языка с букетом цветов в руках, а затем на своей машине отвозит ее в Кремль на ужин", — написал в X турецкий эксперт по внешней политике Умит Ярдым.
Турецкий колумнист Гафар Якынджа обратил внимание в X, что для Веры Гуревич была организована специальная культурная программа, а сам Путин лично сопровождал свою учительницу во время визита.
"Вера Дмитриевна Гуревич, учительница немецкого языка Путина, была приглашена президентом России принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, а затем провести несколько дней в столице. Для учительницы была организована специальная культурная экскурсионная программа, и в понедельник Путин поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле. Владимир Путин лично забрал свою учительницу из отеля", - отметил Якынджа.
Пользователь соцсети X Окун Ялгыз назвал поступок российского лидера "трогательным жестом", обратив внимание на то, что Путин сам сел за руль автомобиля, чтобы встретить бывшую учительницу с букетом цветов и отвезти ее в Кремль.
Жест президента РФ в отношении своей первой учительницы демонстрирует важность уважения к наставникам и традиционных ценностей в российской политической культуре, заявил в свою очередь РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
"Этот жест показывает не только человеческую сторону Путина, но и умение выстраивать эмоциональную связь с обществом через уважение к старшему поколению и своим учителям", — сказал турецкий эксперт.
