В РПЦ назвали число церковных организаций сестер милосердия

Верующие во время богослужения в день открытия XXVI Международных Рождественских чтений в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 900 сестричеств милосердия действуют в Русской православной церкви (РПЦ), рассказал РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела РПЦ по благотворительности Василий Рулинский.

Международный день медицинской сестры учрежден в память об англичанке Флоренс Найтингейл, которая организовала уход за пострадавшими во время Крымской войны. Он отмечается в день ее рождения: 12 мая.

"В Русской православной церкви действуют более 900 сестричеств милосердия", - сказал агентству Рулинский.

Приятно сознавать, что количество сестричеств милосердия увеличивается, подчеркнул собеседник агентства.

"Все больше женщин решают вступить на этот путь самоотверженного служения, проходят курсы по уходу, начинают помогать тяжелобольным на дому и в учреждениях, пострадавшим мирным жителям в Донбассе, пациентам больниц", - сообщил Рулинский.

Пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности пожелал сестрам милосердия, медсестрам и всем медицинским работникам подлинной радости, сил и терпения в их нелегком, но таком важном служении.