16:58 12.05.2026

В РПЦ назвали число церковных организаций сестер милосердия

© РИА Новости / Илья Питалев | Верующие во время богослужения в день открытия XXVI Международных Рождественских чтений в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Верующие во время богослужения в день открытия XXVI Международных Рождественских чтений в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Верующие во время богослужения в день открытия XXVI Международных Рождественских чтений в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Русской православной церкви действуют более 900 сестричеств милосердия, рассказал пресс-секретарь синодального отдела РПЦ по благотворительности Василий Рулинский.
  • По его словам, женщины, вступающие в сестричества, проходят курсы по уходу и начинают помогать тяжелобольным на дому и в учреждениях, пострадавшим мирным жителям в Донбассе, пациентам больниц.
  • Сестры милосердия, как правило, трудятся бесплатно и часто помогают в сложных условиях, отметил Рулинский.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 900 сестричеств милосердия действуют в Русской православной церкви (РПЦ), рассказал РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела РПЦ по благотворительности Василий Рулинский.
Международный день медицинской сестры учрежден в память об англичанке Флоренс Найтингейл, которая организовала уход за пострадавшими во время Крымской войны. Он отмечается в день ее рождения: 12 мая.
"В Русской православной церкви действуют более 900 сестричеств милосердия", - сказал агентству Рулинский.
Приятно сознавать, что количество сестричеств милосердия увеличивается, подчеркнул собеседник агентства.
"Все больше женщин решают вступить на этот путь самоотверженного служения, проходят курсы по уходу, начинают помогать тяжелобольным на дому и в учреждениях, пострадавшим мирным жителям в Донбассе, пациентам больниц", - сообщил Рулинский.
Пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности пожелал сестрам милосердия, медсестрам и всем медицинским работникам подлинной радости, сил и терпения в их нелегком, но таком важном служении.
"Сестры милосердия, как правило, трудятся бесплатно, и часто они помогают в самых непростых условиях: в зоне конфликта, с риском для жизни, в хосписах и госпиталях, в отделениях милосердия психоневрологических интернатов, в психиатрических больницах - словом, там, где особенно важны человеческое внимание, тепло и забота", - заключил Рулинский.
