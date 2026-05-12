ЦАХАЛ сообщила о проведении операции по установлению контроля на юге Ливана
12:00 12.05.2026
ЦАХАЛ сообщила о проведении операции по установлению контроля на юге Ливана

© AP Photo / Ariel Schalit — Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела специальную операцию по уничтожению инфраструктуры движения "Хезболла" и установлению контроля над территориями к югу от реки Летании.
  • В рамках операции израильские бойцы обнаружили подземные туннели "Хезболла", где хранилось оружие.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела специальную операцию по уничтожению инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" и установлению контроля над территориями к югу от реки Летании, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"На прошлой неделе подразделения бригады "Голани", входящей в состав 36-й дивизии, проводили специальную операцию по ликвидации террористической инфраструктуры в районе реки Летании и установлению оперативного контроля в этом районе, расположенном к югу от передовой линии обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках этой операции израильские бойцы обнаружили ряд подземных туннелей "Хезболлах", где хранилось оружие. Сухопутным войскам оказывали поддержку истребители ВВС, которые атаковали более 100 военных объектов в южном Ливане.
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем начал действовать с 16 апреля, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
"Хезболла" заявила об ударах по израильским военным на границе Ливана
