ЦАХАЛ сообщила о проведении операции по установлению контроля на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела специальную операцию по уничтожению инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" и установлению контроля над территориями к югу от реки Летании, сообщила во вторник пресс-служба армии.

"На прошлой неделе подразделения бригады "Голани", входящей в состав 36-й дивизии, проводили специальную операцию по ликвидации террористической инфраструктуры в районе реки Летании и установлению оперативного контроля в этом районе, расположенном к югу от передовой линии обороны", - говорится в сообщении.