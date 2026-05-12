ЦАХАЛ сообщила о проведении операции по установлению контроля на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела специальную операцию по уничтожению инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" и установлению контроля над территориями к югу от реки Летании, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"На прошлой неделе подразделения бригады "Голани", входящей в состав 36-й дивизии, проводили специальную операцию по ликвидации террористической инфраструктуры в районе реки Летании и установлению оперативного контроля в этом районе, расположенном к югу от передовой линии обороны", - говорится в сообщении.
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем начал действовать с 16 апреля, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.