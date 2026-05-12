Рейтинг@Mail.ru
Таможня рассказала о местонахождении пропавших фур с пчелами из Узбекистана - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 12.05.2026
Таможня рассказала о местонахождении пропавших фур с пчелами из Узбекистана

Челябинская таможня опровергла пропажу двух фур с пчелами из Узбекистана

© Public domain Пчела, собирающая пыльцу
Пчела, собирающая пыльцу - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Public domain
Пчела, собирающая пыльцу
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два грузовика с пчелопакетами из Узбекистана пытались ввезти товар на территорию Евразийского экономического союза через МАПП «Бугристое» в Челябинской области.
  • Россельхознадзор запретил въезд обеих фур с пчелами после проверки документов и ветеринарных требований.
  • Компания, пытавшаяся ввезти пчел, оформила процедуру реэкспорта, и 2 мая 2026 года грузовик с пчелопакетами покинул территорию ЕАЭС.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Информация о пропаже на территории России грузовиков с пчелами из Узбекистана не соответствуют действительности: компания, работающая в сфере пчеловодства, в апреле 2026 года планировала ввезти в ЕАЭС два грузовика с пчелами, по итогам проверок обеим фурам въезд был запрещен, и для вывоза пчелопакетов компания оформила процедуру реэкспорта, сообщила РИА Новости Челябинская таможня.
Согласно информации ряда Telegram-каналов, два большегруза с нелегальными пчелами из Узбекистана въехали через пункт пропуска в Челябинской области без осуществления санитарного контроля насекомых, а их местонахождение якобы было неизвестно.
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Пчеловод из США рассказал, опасны ли пчелы Трампа в Белом доме для гостей
4 мая, 05:04
"В апреле 2026 года компания, которая ведет деятельность в сфере пчеловодства, пыталась ввезти на территорию Евразийского экономического союза две фуры с пчелопакетами. Пересечение государственной границы Российской Федерации осуществлялось через МАПП "Бугристое" в Троицком районе Челябинской области. По результатам проверки документов дальнейший въезд на территорию страны первой фуры с пчелами был запрещен Россельхознадзором", - говорится в сообщении.
Второй большегруз 19 апреля 2026 года прибыл на Троицкий таможенный пост, сообщили в ведомстве. "После завершения таможенного транзита для дальнейшей проверки соблюдения ветеринарных требований были приглашены представители Россельхознадзора по Челябинской области. В результате было принято решение о запрете ввоза. Уточним, что после предоставления пчеловодческой компанией новых документов повторную проверку она вновь не прошла", - отмечается в сообщении.
В таможне подчеркнули, что для вывоза пчелопакетов с территории ЕАЭС компания оформила процедуру реэкспорта. "В соответствии с информационной системой ФТС России транспортное средство с пчелами 2 мая 2026 года прибыло на таможенный пост Атамекен Республики Казахстан, расположенный на границе с Республикой Узбекистан, на котором таможенный транзит был завершен", - указывается в сообщении.
В Челябинской таможне добавили, что ветеринарный контроль на российско-казахстанской границе осуществляет Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Пчелы на сотах, частично заполненных медом, на пасеке в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В России сокращается численность пчел
11 апреля, 03:04
 
Челябинская областьРоссияУзбекистанЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала