Таможня рассказала о местонахождении пропавших фур с пчелами из Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ Два грузовика с пчелопакетами из Узбекистана пытались ввезти товар на территорию Евразийского экономического союза через МАПП «Бугристое» в Челябинской области.

Россельхознадзор запретил въезд обеих фур с пчелами после проверки документов и ветеринарных требований.

Компания, пытавшаяся ввезти пчел, оформила процедуру реэкспорта, и 2 мая 2026 года грузовик с пчелопакетами покинул территорию ЕАЭС.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Информация о пропаже на территории России грузовиков с пчелами из Узбекистана не соответствуют действительности: компания, работающая в сфере пчеловодства, в апреле 2026 года планировала ввезти в ЕАЭС два грузовика с пчелами, по итогам проверок обеим фурам въезд был запрещен, и для вывоза пчелопакетов компания оформила процедуру реэкспорта, сообщила РИА Новости Челябинская таможня.

Согласно информации ряда Telegram-каналов, два большегруза с нелегальными пчелами из Узбекистана въехали через пункт пропуска в Челябинской области без осуществления санитарного контроля насекомых, а их местонахождение якобы было неизвестно.

"В апреле 2026 года компания, которая ведет деятельность в сфере пчеловодства, пыталась ввезти на территорию Евразийского экономического союза две фуры с пчелопакетами. Пересечение государственной границы Российской Федерации осуществлялось через МАПП "Бугристое" в Троицком районе Челябинской области. По результатам проверки документов дальнейший въезд на территорию страны первой фуры с пчелами был запрещен Россельхознадзором", - говорится в сообщении.

Второй большегруз 19 апреля 2026 года прибыл на Троицкий таможенный пост, сообщили в ведомстве. "После завершения таможенного транзита для дальнейшей проверки соблюдения ветеринарных требований были приглашены представители Россельхознадзора по Челябинской области. В результате было принято решение о запрете ввоза. Уточним, что после предоставления пчеловодческой компанией новых документов повторную проверку она вновь не прошла", - отмечается в сообщении.

В таможне подчеркнули, что для вывоза пчелопакетов с территории ЕАЭС компания оформила процедуру реэкспорта. "В соответствии с информационной системой ФТС России транспортное средство с пчелами 2 мая 2026 года прибыло на таможенный пост Атамекен Республики Казахстан, расположенный на границе с Республикой Узбекистан, на котором таможенный транзит был завершен", - указывается в сообщении.