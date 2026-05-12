ВСУ потеряли более 100 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в Харьковской области, противник потерял более 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.