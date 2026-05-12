Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы российской группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и 17 автомобилей.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" после завершения перемирия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях, противник потерял до 145 военных, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рясное, Гранов и Волоховка Харьковской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и 17 автомобилей", - говорится в сводке.
Все группировки российских войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая и оставались на ранее занятых позициях, подчеркивает МО РФ. Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары по позициям российских войск. Российская армия зеркально реагировала на действия ВСУ. Армия России после окончания действия режима прекращения огня продолжила проведение спецоперации, отметило Минобороны.