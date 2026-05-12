Минобороны сообщило о завершении режима прекращения огня.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Армия России после окончания действия режима прекращения огня продолжила проведение спецоперации, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, указывается в сводке военного ведомства.
"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сводке.
