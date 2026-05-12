В Тульской области осудили членов банды, занимавшейся вымогательством

ТУЛА, 12 мая – РИА Новости. Тульский областной суд вынес приговор четверым участникам банды, занимающейся вымогательствами и разбоем, они получили от 14 до 17 лет колонии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, Хатам Азизов в июне 2022 года создал банду для вымогательства и хищения денег у предпринимателей. Члены банды успели совершить четыре преступления в Тульской области и ХМАО, в результате они незаконно завладели имуществом на сумму свыше 1 миллиона рублей. Также у организатора банды нашли боеприпасы к огнестрельному оружию.

"С учетом позиции прокурора, суд приговорил Хатама Азизова к 17 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Еще три участника банды получили 14 и 15 лет лишения свободы, двое из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а один – в колонии особого режима.

Отмечается, что Хатам Азизов, Сакит Маммадов, Махарат Султанов и Рагид Мамедов признаны виновными в бандитизме, вымогательстве в составе организованной группы с применением насилия, разбое с применением оружия и незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.