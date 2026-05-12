В Дагестане возбудили дело о халатности в связи с падением авто в канал

В Махачкале периодически случаются инциденты с падением автомобилей в канал имени Октябрьской революции, иногда это приводило к гибели людей. Например, в январе в канал съехало такси. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие – на видео, которое широко распространилось в сети, видно, как мужчины забрались на трубу над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка. Водитель позже смог выбраться самостоятельно.