Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане возбудили дело о халатности в связи с падением авто в канал - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 12.05.2026 (обновлено: 15:16 12.05.2026)
В Дагестане возбудили дело о халатности в связи с падением авто в канал

В Махачкале возбудили дело о халатности в связи с падением авто в канал

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале возбудили дело о халатности чиновников.
  • Причиной стало падение автомобилей в канал из-за отсутствия барьерных ограждений.
МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Дело о халатности чиновников возбуждено в Махачкале по факту падения автомобилей в канал из-за отсутствия барьерных ограждений, сообщили в СУСК России по Дагестану.
"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Махачкалы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, из-за непринятия "необходимых мер по установке дорожных барьерных ограждений вдоль канала имени Октябрьской Революции", а также ненадлежащего содержания автодорог в Махачкале "неоднократно происходили случаи опрокидывания транспортных средств в канал".
В рамках расследования дела прошли обыски. Изъяты документация, предметы и материалы, представляющие интерес для следствия, добавили в ведомстве.
В Махачкале периодически случаются инциденты с падением автомобилей в канал имени Октябрьской революции, иногда это приводило к гибели людей. Например, в январе в канал съехало такси. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие – на видео, которое широко распространилось в сети, видно, как мужчины забрались на трубу над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка. Водитель позже смог выбраться самостоятельно.
Сергей Верхоглядов во время избрания меры пресечения в Басманном районном суде города Москвы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Экс-министра транспорта Тверской области арестовали по делу о взятках
Вчера, 12:07
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала