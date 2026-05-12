В Дагестане возбудили дело о халатности в связи с падением авто в канал

МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Дело о халатности чиновников возбуждено в Махачкале по факту падения автомобилей в канал из-за отсутствия барьерных ограждений, сообщили в СУСК России по Дагестану.
По данным следствия, из-за непринятия "необходимых мер по установке дорожных барьерных ограждений вдоль канала имени Октябрьской Революции", а также ненадлежащего содержания автодорог в Махачкале "неоднократно происходили случаи опрокидывания транспортных средств в канал".
В рамках расследования дела прошли обыски. Изъяты документация, предметы и материалы, представляющие интерес для следствия, добавили в ведомстве.
В Махачкале периодически случаются инциденты с падением автомобилей в канал имени Октябрьской революции, иногда это приводило к гибели людей. Например, в январе в канал съехало такси. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие – на видео, которое широко распространилось в сети, видно, как мужчины забрались на трубу над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка. Водитель позже смог выбраться самостоятельно.