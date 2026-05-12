Суд оставил в силе решение Роспатента по бренду Pushkin fit в Кирове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента, который отказался аннулировать бренд Pushkin fit, зарегистрированный кировской компанией ООО «Афина».
- Компания «ФК Пушкин» из Ленинградской области оспаривала это решение, но ее заявление было полностью отклонено.
- Роспатент отклонил возражение «ФК Пушкин», указав на отсутствие достаточных доказательств использования коммерческого обозначения.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента, отказавшегося аннулировать бренд Pushkin fit, зарегистрированный компанией-владельцем фитнес-клуба под таким названием в городе Кирове, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Решение ведомства в суде оспаривала компания "ФК Пушкин", владеющая одноименным фитнес-клубом в городе Пушкине Ленинградской области. Суд во вторник ее заявление полностью отклонил.
Свой знак обслуживания, в котором элемент "fit" является неохраняемым, кировская компания ООО "Афина" оформила в 2020 году для двух классов услуг, включая проведение фитнес-классов, клубы здоровья (оздоровительные и фитнес-тренировки), услуги индивидуальных тренеров (фитнес).
В 2024 году правообладатель направил претензию в адрес ленинградской компании, потребовав прекратить незаконное, по его мнению, использование бренда.
ООО "ФК Пушкин" обратилось в Роспатент с возражением против регистрации знака "Афины". Компания из Ленинградской области указала, что коммерческое обозначение Pushkin для своего клуба использует еще с 2014 года и с того же времени она носит свое фирменное наименование.
Роспатент в октябре отклонил возражение, указав, что заявитель не представил достаточных доказательств использования коммерческого обозначения.
В решении ведомства говорилось, что "не представлены сведения о наличии такого предприятия с указанием коммерческого обозначения на его вывеске, а также сведения об известности указанного коммерческого обозначения как средства индивидуализации этого предприятия в пределах определенной территории".
В нем также отмечалось, что ООО "ФК Пушкин" в качестве доказательств привело только главную страницу своего сайта.
