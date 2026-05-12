Суд оставил в силе решение Роспатента по бренду Pushkin fit в Кирове

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента, отказавшегося аннулировать бренд Pushkin fit, зарегистрированный компанией-владельцем фитнес-клуба под таким названием в городе Кирове, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Решение ведомства в суде оспаривала компания "ФК Пушкин", владеющая одноименным фитнес-клубом в городе Пушкине Ленинградской области . Суд во вторник ее заявление полностью отклонил.

Свой знак обслуживания, в котором элемент "fit" является неохраняемым, кировская компания ООО "Афина" оформила в 2020 году для двух классов услуг, включая проведение фитнес-классов, клубы здоровья (оздоровительные и фитнес-тренировки), услуги индивидуальных тренеров (фитнес).

В 2024 году правообладатель направил претензию в адрес ленинградской компании, потребовав прекратить незаконное, по его мнению, использование бренда.

ООО "ФК Пушкин" обратилось в Роспатент с возражением против регистрации знака "Афины". Компания из Ленинградской области указала, что коммерческое обозначение Pushkin для своего клуба использует еще с 2014 года и с того же времени она носит свое фирменное наименование.

Роспатент в октябре отклонил возражение, указав, что заявитель не представил достаточных доказательств использования коммерческого обозначения.

В решении ведомства говорилось, что "не представлены сведения о наличии такого предприятия с указанием коммерческого обозначения на его вывеске, а также сведения об известности указанного коммерческого обозначения как средства индивидуализации этого предприятия в пределах определенной территории".