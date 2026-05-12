Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе решение Роспатента по бренду Pushkin fit в Кирове - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 12.05.2026
Суд оставил в силе решение Роспатента по бренду Pushkin fit в Кирове

Фитнес-клуб в Пушкине не смог через суд аннулировать чужой бренд Pushkin fit

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента, который отказался аннулировать бренд Pushkin fit, зарегистрированный кировской компанией ООО «Афина».
  • Компания «ФК Пушкин» из Ленинградской области оспаривала это решение, но ее заявление было полностью отклонено.
  • Роспатент отклонил возражение «ФК Пушкин», указав на отсутствие достаточных доказательств использования коммерческого обозначения.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента, отказавшегося аннулировать бренд Pushkin fit, зарегистрированный компанией-владельцем фитнес-клуба под таким названием в городе Кирове, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Решение ведомства в суде оспаривала компания "ФК Пушкин", владеющая одноименным фитнес-клубом в городе Пушкине Ленинградской области. Суд во вторник ее заявление полностью отклонил.
Кафе Вкусно и точка в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Вкусно – и точка" отказалась от суда с Роспатентом
10 марта, 12:38
Свой знак обслуживания, в котором элемент "fit" является неохраняемым, кировская компания ООО "Афина" оформила в 2020 году для двух классов услуг, включая проведение фитнес-классов, клубы здоровья (оздоровительные и фитнес-тренировки), услуги индивидуальных тренеров (фитнес).
В 2024 году правообладатель направил претензию в адрес ленинградской компании, потребовав прекратить незаконное, по его мнению, использование бренда.
ООО "ФК Пушкин" обратилось в Роспатент с возражением против регистрации знака "Афины". Компания из Ленинградской области указала, что коммерческое обозначение Pushkin для своего клуба использует еще с 2014 года и с того же времени она носит свое фирменное наименование.
Роспатент в октябре отклонил возражение, указав, что заявитель не представил достаточных доказательств использования коммерческого обозначения.
Ресторан Pizza Hut - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Сеть Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России
10 ноября 2025, 14:24
В решении ведомства говорилось, что "не представлены сведения о наличии такого предприятия с указанием коммерческого обозначения на его вывеске, а также сведения об известности указанного коммерческого обозначения как средства индивидуализации этого предприятия в пределах определенной территории".
В нем также отмечалось, что ООО "ФК Пушкин" в качестве доказательств привело только главную страницу своего сайта.
Louis Vuitton - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
23 марта, 16:55
 
Ленинградская областьФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала