Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" продлило контракт с рекордсменом КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:05 12.05.2026 (обновлено: 13:07 12.05.2026)

Минское "Динамо" продлило контракт с рекордсменом КХЛ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлекс Лимож
Алекс Лимож - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минское "Динамо" продлило контракт с американским нападающим Алексом Лиможем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок нового соглашения рассчитан на три сезона.
Лиможу 28 лет. Минувший сезон стал для американца первым в КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 68 матчей и набрал 73 очка (24+49), установив рекорд по результативности среди легионеров в дебютных сезонах. Также он стал третьим бомбардиром розыгрыша, уступив форварду "Авангарда" Константину Окулову (74 очка) и одноклубнику - нападающему Сэму Энэсу (89 очков).
В плей-офф Лимож провел восемь игр и набрал 6 баллов (1+5). Минчане дошли до второго раунда, где со счетом 0-4 уступили казанскому "Ак Барсу". В первом раунде "Динамо" с аналогичным счетом обыграло одноклубников из Москвы.
Дамир Шарипзянов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
КХЛ назвала тройку номинантов на приз самому ценному игроку "регулярки"
Вчера, 12:54
Также о продлении контрактов объявили "Салават Юлаев" и "Адмирал". Уфимский клуб продлил соглашение с форвардом Данилом Алалыкиным до 31 мая 2027 года, а владивостокцы - с нападающим Кайлом Олсоном на аналогичный срок.
 
ХоккейКонстантин ОкуловКХЛ 2025-2026Динамо (Минск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала