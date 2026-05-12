Минское "Динамо" продлило контракт с рекордсменом КХЛ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минское "Динамо" продлило контракт с американским нападающим Алексом Лиможем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Срок нового соглашения рассчитан на три сезона.

Лиможу 28 лет. Минувший сезон стал для американца первым в КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 68 матчей и набрал 73 очка (24+49), установив рекорд по результативности среди легионеров в дебютных сезонах. Также он стал третьим бомбардиром розыгрыша, уступив форварду "Авангарда" Константину Окулову (74 очка) и одноклубнику - нападающему Сэму Энэсу (89 очков).

В плей-офф Лимож провел восемь игр и набрал 6 баллов (1+5). Минчане дошли до второго раунда, где со счетом 0-4 уступили казанскому "Ак Барсу". В первом раунде "Динамо" с аналогичным счетом обыграло одноклубников из Москвы.