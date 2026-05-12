Конгресс оценил стоимость "Золотого купола" в 1,2 триллиона долларов

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Создание американской системы ПРО "Золотой купол" обойдется в 1,2 триллиона долларов, что многократно превышает оценку Пентагона в 185 миллиардов долларов, следует из доклада Бюджетного управления конгресса США (CBO).
"Cоздание национальной системы противоракетной обороны ("Золотой купол" – ред.), возможности которой в целом соответствуют параметрам, изложенным в указе президента, обойдется примерно в 1,2 триллиона долларов с учетом разработки, развертывания и эксплуатации в течение 20 лет", - сообщается в докладе.
При этом в марте руководитель программы "Золотой купол" генерал космических сил США Майкл Гетлейн заявлял, что стоимость новой системы ПРО США составит не более 185 миллиардов долларов.
В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.