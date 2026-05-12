В "Динамо" объяснили эвакуацию стадиона после матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Эвакуация домашнего стадиона московского "Динамо" после матча чемпионата России по футболу с "Краснодаром" произошла из-за поступления сигнала о возможной угрозе, сообщили РИА Новости в пресс-службе арены.

"После завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе, обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было", - заявили в пресс-службе стадиона "Динамо".